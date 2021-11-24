Москва, 24 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Церемония прощания с советской и российской актрисой, народной артисткой РФ Ниной Руслановой началась 24 ноября в Центральном доме кинематографистов в Москве.

Цитата из к/ф «Цыган», реж. Александр Бланк.1979. СССР Нина Русланова

Как передает ТАСС, гроб с телом покойной установлен в фойе Большого зала и возле него лежат венки и цветы, а также фотографии и награды Руслановой. Кроме того, на прощание с актрисой пришли ее близкие и коллеги.

При этом известно, что актриса будет позднее похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, народная артистка России Нина Русланова умерла в Москве 21 ноября на 76-м году жизни.

Напомним, Русланова известна по исполнению ролей в таких фильмах, как «Афоня» (1975), «Цыган» (1979), «Не стреляйте в белых лебедей» (1980), «Мой друг Иван Лапшин» (1984), «Собачье сердце» (1988) и др. Всего она за время жизни снялась в 130 фильмах и сериалах.