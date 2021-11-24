Ярославль, 24 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля обсудят планируемую продажу «Центрального рынка». Этот вопрос они обсуждали на заседании муниципалитета.

City-yaroslavl.ru Центральный рынок в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что руководство муниципального рынка готовит его продажу через инвестсоглашение. Предварительно планируется, что бюджет получит от этого 300 млн рублей, ещё 400 инвестор вложит в реконструкцию. Но не всем депутатам нравится эта идея.

«Коллеги, вопрос поднимался не раз, и в шестом созыве, я помню. Но всегда приходили к тому, что рынок несёт в том числе социальную нагрузку — тогда были бассейны, сейчас площадка САХа и так далее. И очень осторожно к этому надо подходить, тем более, коллеги, через какое-то инвестсоглашение. Мы до сих пор два года не можем увидеть инвестсоглашение по которому нам много чего обещали и практически ничего не выполнили. Троллейбусы на автономном ходу — десять штук. Теперь осталось денег на три и те уже не на автономном ходу. О чём тут можно говорить и какие инвестсоглашения сейчас при этой власти можно заключать? Коллеги, нельзя! Я сделал запрос о том, чтобы приостановить все эти сделки, пока эта власть находится здесь, с описанием всего того, что я сказал. И сегодня или завтра будет сделан запрос генеральному прокурору. Так что я предлагаю всё-таки этот вопрос всё-таки вынести, коллеги», — заявил депутат от «Справедливой России» Анатолий Каширин.

Каширина поддержала и лидер фракции КПРФ Евгения Овод.

«Очень странно, что данные вопросы не проходят обсуждение в муниципалитете перед тем как быть каким-либо образом быть реализованными. Это недопустимо. Тем более все мы прекрасно имеем перед глазами пример инвестсоглашения по застройке депо на Горвалу. Это не на пользу города. Однозначно», — заявила председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод.

Противники продажи предлагали обсудить вопрос в разделе «разное» на заседании 24 ноября. Депутат муниципалитета и руководитель АО «Центр» Михаил Писарец предложил вынести обсуждение за рамки заседания.

«В пятницу в СМИ я дал информацию о том, что прорабатывается вопрос. То есть на сегодняшний день никакие процедуры не запущены. Я уважаю желание депутатов знать больше о вопросе. Поэтому в любой день, в который удобно муниципалитету, когда у нас свободны какие-то комнаты для большого скопления депутатов, готов доложить прорабатываемый вопрос», — заявил Михаил Писарец.

Эту идею поддержал и председатель муниципалитета Артур Ефремов. Он сообщил, что депутаты соберутся на общее совещание в пятницу, а по его итогам вопрос рассмотрят на комиссии и утвердят на следующем заседании муниципалитета.