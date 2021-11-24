Москва, 24 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Уже выведенные на фармацевтический рынок лекарственные препараты их производители решили «приладить» и под ковидную повестку. Фирма из дивизиона «Фармстандарта» олигарха Виктора Харитонина — одного из основных бенефициаров пандемии, заработавшая в первый год миллиарды рублей на «Арбидоле», исследует возможность использования для ковид-пациентов ещё одного своего препарата. Компания «Отисифарм» из группы «Фармстандарта» до 31 декабря 2022 года планирует провести третью фазу клинических исследований препарата «Афобазол», который позиционируется ею как лекарство от стресса и страха, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на госреестр исследований.

PublicDomainPictures Таблетки

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Разрешение выдано 14 октября 2021 года. Таблетки оценят на эффективность и безопасность «у пациентов с расстройствами адаптации различной структуры после перенесенного заболевания COVID-19». Исследование проводят на базе АО «Персонализированная медицина» в Москве. В нём планируется участие 196 пациентов.

Эта же компания в 2020 году нарастила свою выручку на 18 млрд рублей (до 40,6 млрд рублей). Не последнее слово в этом было за «Арбидолом», включённым Минздравом РФ в свои методички по лечению заразы 21-го века. При этом в документ ведомства препарат, также известный под наименованием «умифеновир», входит с ремаркой, что «отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миллиардера Харитонина связывают с семьей руководителя федерального коронавирусного штаба вице-премьера Татьяны Голиковой. Пасынок последней — Владимир Христенко — также имеет прямое отношение к фармбизнесу. Он — бенефициар компании «Нанолек», которая претендует на статус производителя одной из ковидных вакцин.

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Напомним, 23 ноября 2021 года стало известно, что правительство РФ одобрило выделение ещё 4,8 млрд рублей на закупку пяти лекарств против коронавируса. Деньги будут направлены в том числе и на не зарегистрированные в России препараты. Закупит порядка 90 тыс. упаковок лекарств центр, подконтрольный Минздраву. Медикаменты до конца 2021 года должны передать медучреждениям в регионы.