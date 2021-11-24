Пермь, 24 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Пермском крае суд рассматривает уголовное дело о коррупции при исполнении договора по берегоукреплению в Усть-Качке. Гособвинение требует шесть лет лишения свободы для бывшего руководителя Управления капитального строительства региона. Об этом сообщает портал properm.ru.

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Кроме реального срока прокуратора просит о дополнительном наказании — запретить подсудимому работать в течение двух лет в органах государственной и муниципальной власти.

Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении госконтракта по укреплению берега реки Качка. Договор заключили на 237 млн рублей в 2017 году с московской компанией. В 2020 году должны были завершиться. Однако подрядчик только выкопал котлован. Между тем несуществующие работы оказались приняты за подписью главы УКСа Пермского края. Подрядчику перечислили денежные средства. Ущерб бюджету оценили в 52 млн рублей.

Подсудимый считает, что имела место халатность, а не злоупотребление полномочиями, поэтому дело должны переквалифицировать. Намерения нанести ущерб не было.