Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Дорожные службы Ленинградской области с ночи работают в усиленном режиме, от мокрого снега и наледи очищено почти пять тысяч километров областных трасс. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе регионального комитета по дорожному хозяйству (КДХ).

Lenobl.ru Уборка дорог от снега.

В общей сложности на обработку покрытия было использовано почти 150 тонн чистой соли, работа продолжается. Сейчас на региональных магистралях трудится до 100 единиц спецтехники.

«Ленавтодор» предупреждает водителей: снегопад вскоре сменится дождем, в отдельных районах области возможна метель. Порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду. Наиболее сложная дорожная обстановка будет на востоке регионе — в Бокситогорском, Тихвинском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. Здесь высота свежевыпавшего снега может достигать пяти сантиметров», — отметили в КДХ.

В Ленинградской области для водителей открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251−42−84. Дорожники призывают автомобилистов пропускать уборочную технику, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.