Геленджик, Краснодарский край, 24 ноября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Маломерное научно-исследовательское судно село на мель в акватории Черного моря в районе Геленджика — в 20 метрах от берега.

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По информации «Кубанских новостей», у судна «Ашамба» появилась течь, и чтобы не затонуть, экипаж принял решение сесть на мель.

По данным оперативных служб, на данный момент экипаж судна доставлен на берег. Утечки нефтепродуктов не зафиксировано. В ближайшее время планируется провести осмотр судна и устранить течь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на мель в Японском море у побережья Находки село судно Rise Shine, которое шло под флагом Панамы из китайского города Нинбо в порт Восточный, на его борту находились 14 человек.