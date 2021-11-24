Магас, 24 ноября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Экс-начальнику главного управления МЧС по Ингушетии Руслану Калоеву вынесен приговор. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, из-за чего государство понесло ущерб в размере около 88 млн рублей.

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По приговору Нальчикского гарнизонного военного суда Калоеву назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Столь мягкий приговор был вынесен с учетом безупречного отношения генерал-майора Руслана Колоева к службе до совершения преступления и наличия у него ведомственных и госнаград, сообщили в суде.

Напомним, бывший руководитель республиканского управления МЧС в 2017 году заключил госконтракт на строительство пожарно-спасательной части в Джейрахском районе Ингушетии с одной из строительных компаний. Однако возведение здания было проведено без разработки проектно-сметной документации. Кроме того, его построили не на том участке, который был указан в госконтракте.

В итоге объект оказался небезопасным, его использование приостановлено до устранения нарушений, а государству при строительстве был нанесен ущерб на сумму свыше 88 млн рублей.