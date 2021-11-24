Москва, , 15:12 — REGNUM Деятельность российского информационного агентства REGNUM очень важна для той части сербской общественности, которая выступает против отчуждения южного края Косово и Метохия. Об этом заявила директор Центра геостратегический исследований (Белград) Драгана Трифкович 23 ноября, во время презентации сборника статей «Косово, Сербия и Россия», опубликованного ИА REGNUM.

Презентация сборника статей «Косово, Сербия и Россия» в пресс-центре ИА REGNUM Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«REGNUM дает читателям возможность сравнить официальную позицию сербских властей по поводу Косово и Метохии с реальным состоянием дел. Это особо важно для сербов, проживающих в южном крае, которые полностью вытеснены на обочину общественной жизни и их голос сложно услышать даже в Сербии», — отметила Трифкович.

Презентация сборника статей «Косово, Сербия и Россия» в пресс-центре ИА REGNUM Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По словам сербского эксперта, влияние Запада привело к полному игнорированию международного права.

«Тема демократии постоянно обсуждается в Сербии, но с другой стороны полностью игнорируется мнение и воля народа. Отчужденные политические элиты не проводят политику защиты интересов народа, они проводят политику в интересах западных центров влияния. Сопротивление этим разрушающим процессам — это обязанность каждого свободного человека. В этом смысле Россия является своеобразным маяком для сербов. Я безмерно благодарна России за поддержку, которую оказывает сербскому народу в защите территориальной целостности его государства. Косово для сербов гораздо больше, чем просто территория, а это может понять только Россия. Мы сегодня находимся в абсурдном положении, когда Россия защищает сербское Косово больше, чем сербские власти», — рассказала Трифкович.

Презентация сборника статей «Косово, Сербия и Россия» в пресс-центре ИА REGNUM Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, что Драгана Трифкович является одним из авторов сборника «Косово, Сербия и Россия», который осенью 2021 года выпустило ИА REGNUM. В сборнике собраны статьи, посвященные косовской проблематике, которые в разное время публиковались на сайте агентства.