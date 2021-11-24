Сеул, 24 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Коста-Рики оговорились увеличить объёмы двусторонней торговли и инвестиций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, соответствующая договорённость была достигнута 24 ноября в ходе встречи министра торговли Южной Кореи Ё Хан Гу и министра внешней торговли Коста-Рики Андреса Валенсиано Ямуни.

Представители двух стран отметили, что соглашение о свободной торговле, которое Южная Корея заключила с пятью странами Центральной Америки (Коста-Рикой, Сальвадором, Панамой, Гондурасом и Никарагуа) в марте 2021 года помогло стимулировать обмены и инвестиции.

По данным правительства Южной Кореи, в 2020 году объём экспорта товаров из Южной Кореи в Коста-Рику составил $111,12 млн, а импорт товаров из Коста-Рики в Южную Корею — $156 млн.

В ходе встречи министр торговли Южной Кореи также выразил надежду на укрепление двусторонних связей в таких областях, как цифровые технологии, защита окружающей среды, технологии и инновации.