Кабул, 24 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Афганистане прогремел взрыв. Бомба взорвалась 24 ноября в провинции Тахар на северо-востоке страны. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Sergeant James McCauley Взрыв

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Сообщается, что в результате подрыва бомбы погиб глава одного из уездов провинции, а также трое его охранников. Детали инцидента уточняются.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Афганистане прогремели по меньшей мере десять взрывов. Так, 23 ноября взрыв произошёл в одном из районов Кабула на местном рынке. Вечером 18 ноября в районе «Северного дворца» в афганской столице взорвалась магнитная мина, заложенная на базе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).