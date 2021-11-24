Лондон, 24 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Во время торгов на бирже цена на газ в Европе превысила отметку в $1080 за тысячу кубометров. Об этом 24 ноября свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Yarnews.net Газ

По информации торговой площадки, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах стала составлять $1082 за тысячу кубометров. При этом в целом цена газа в Европе по сравнению с закрытием торгов 23 ноября выросла на 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября стало известно, что до конца нынешнего года Турция собирается подписать новые газовые контракты с Россией, срок которых будет составлять от 3 до 10 лет.