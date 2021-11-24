Канберра, 24 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Федеральный суд Австралии в полном составе вынес решение в пользу экстрадиции в Чили Адрианы Ривас, бывшей сотрудницы разведки режима Аугусто Пиночета, обвиняемой в этой южноамериканской стране в исчезновении семи человек в 1970-х годах, включая беременную женщину. Об этом пишет агентство EFE.

Orwell-staat.de Арест противников Пиночета, 1973

Зачитывая решение на виртуальном слушании, судья Стюарт Андерсон сказал, что суд отклонил апелляцию, поданную защитой Ривас.

По его словам, суд также постановил, что 68-летняя женщина подлежит экстрадиции по семи пунктам обвинения в похищении с отягчающими обстоятельствами, за которые она разыскивается в Чили.