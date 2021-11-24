Москва, 24 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского округах (ТиНАО) планируется построить газопровод высокого давления протяжённостью 1,1 км, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова Газификация

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, газопровод появится на участке от СНТ «Ракитки» до газорегуляторного пункта (ГРП) «Десна». На участке пересечения с Калужским шоссе строительство газопровода будет проводиться закрытым способом.

Пятова отметили, что решение о строительстве газопровода приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию поручил разработать план газификации с бесплатным подключением домовладений к газу.

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