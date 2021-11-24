Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Главный врач клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге, которая второй год занимается лечением пациентов, заболевших COVID-19, пригласил отрицателей существования заболевания и противников вакцинации на экскурсию в «красную зону» и в морг больницы.

Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб Главный врач клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Петербурга Денис Гусев

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Денис Гусев, один из руководителей 11-ти больниц России, подписавших открытое письмо в адрес противников вакцинации от СОVID-19 с предложением посетить коронавирусные больницы и лично убедиться в смертельно опасности болезни.

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«Я обращаюсь от себя лично, от имени сотрудников больницы, а также от имени тех пациентов, которые проходят лечение в нашем учреждении. В настоящее время вакцинация — единственный способ защититься от тяжелого течения болезни и грозных осложнений. Других методов защиты нет», — заявил Денис Гусев.

Для тех, кто не верит в существование вируса и пандемию как таковую, он предложил провести экскурсию по реанимациям и показать страдания людей с тотальным поражением лёгких, людей, подключенных к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

«Если этого будет недостаточно, можно посетить госпитальный морг и пообщаться с родственниками погибших пациентов. Ну, а если и это всё не убеждает, что ж не прививайтесь, это ваш выбор. Но прекратите распространять преступную антивакцинальную информацию, которая сбивает с толку наших людей. И смертей точно станет меньше», — подытожил главврач.

Отметим, с начала пандемии в 2020 году в Петербурге заразились коронавирусом 774 408 человек. Из них 706 577 выздоровели, умерли 25 729 заболевших COVID-19.