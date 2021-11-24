Биробиджан, 24 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Биробиджане действует режим чрезвычайной ситуации. Причиной его введения стала остановка движения автомобильного транспорта на дорогах города, сообщается 24 ноября на странице мэрии столицы ЕАО в Instagram.

Петр Данилов ИА Красная Весна Снегопад

Читайте также: Столица ЕАО может остаться без топлива и продуктов питания из-за снегопада

Решение было принято на совещании. Аргументом стало то, что снегопад в городе продолжается, и пока общественный транспорт запустить не удаётся.

«Автобусы пока работать не будут, так как есть требования к безопасности перевозок пассажиров, а они, в настоящий момент, не могут выполняться в полном объёме», — отметил глава города Александр Головатый.

Школы города останутся закрытыми до 25 ноября. Дети не учатся уже три дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии поставлена цель восстановить движение автотранспорта, чтобы не допустить сбоев доставки в регион продуктов питания и топлива в Биробиджан, заявил глава региона Ростислав Гольдштейн. Ситуацию в Еврейской АО после снегопада он охарактеризовал как крайне сложную.