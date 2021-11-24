Тверь, 24 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Тверской области ещё семь предприятий получат государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, решение принято на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое 23 ноября провёл губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание бюджетной комиссии в правительстве Тверской области

Льготные займы предоставляются региональным предприятиям Фондом развития промышленности Тверской области — в рамках областного пакета мер поддержки для бизнеса, принятого весной 2020 года по инициативе губернатора Игоря Рудени в связи с эпидемиологической ситуацией. Приоритетом глава региона назвал сохранение рабочих мест, обеспечение стабильной работы и развития предприятий, а также малого и среднего бизнеса.

На заседании бюджетной комиссии была рассмотрена и поддержана заявка на получение господдержки от компании хлебопекарной отрасли «Знатные хлеба», которая имеет три филиала — Бежецкий, Ржевский и Осташковский. В июне губернатор посетил хлебокомбинат в Бежецком районе, главе региона рассказали о планах по запуску новой линии по производству панировочных сухарей. Тогда же Игорь Руденя поручил оказать содействие в реализации проекта. Часть средств льготного займа пойдёт на обновление оборудования.

Также одобрена заявка ООО «Стекольный завод 9 Января» на предоставление льготного займа. Предприятие расположено в Вышневолоцком районе и изготавливает оригинальную и типовую стеклотару для любых типов напитков — производительность в год составляет 225 млн единиц продукции.

Бюджетная комиссия одобрила заявку производителя оборудования для сельскохозяйственной техники и твёрдотопливных котлов ООО «МФ РУС». Производственная площадка предприятия расположена в Торжке. Также принято решение об оказании финансовой помощи Тверскому комбинату строительных материалов. Предприятие выпускает 105,9 тыс. кубометров газосиликатных блоков, 16,3 млн штук силикатного кирпича в год, это составляет значительную долю данной продукции, выпускаемой в Тверской области. Кроме того, господдержка одобрена для производителя торгового оборудования для подсобных помещений магазинов ООО «Новар», изготовителя комплектующих для железнодорожного транспорта ООО «Транспортные комплектующие», а также компании из Конаковского района «Вино-Гранде».

В общей сложности заявители получат на льготных условиях кредиты в 135 млн рублей сроком на 18 месяцев под 1,5% годовых. Полученные средства компании направят на закупку материалов, сырья и комплектующих для производства.