Ульяновск, 24 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области по результатам работы с предприятиями и организациями достигнуты договорённости о повышении заработной платы для 42 тыс. работников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Данный вопрос был поднят на штабе по комплексному развитию региона. Исполняющий обязанности экономического развития и промышленности Николай Зонтов проинформировал, за последнюю неделю, с 15 по 22 ноября, заключено 150 новых соглашений с работодателями о темпах роста оплаты труда. Всего с начала работы комиссий по повышению заработной платы в регионе проведены личные встречи с представителями более 2 тыс. предприятий и организаций, заключено 1065 соглашений об увеличении заработной платы сотрудникам.

«Общее количество работников, охваченных позитивными изменениями, составило 42 тыс. человек, что составляет около 8% от занятых в экономике Ульяновской области или 16% от занятых в коммерческом секторе», — говорят региональные власти.

Отмечается, что ряд предприятий уже проиндексировали сотрудникам заработную плату в рамках соглашений — в частности, заводы «КТЦ Металлоконструкция», «Призма» и «Полесье-ДГ», «Вестас Рус», санаторий «Итиль», кондитерская фабрика «Глобус», Жадовский лесопромышленный комплекс, Майнское автотранспортное предприятие, «Инзалес».

Также к процессу подключились индивидуальные предприниматели, занятые в различных отраслях.

Николай Зонтов сослался на рост налоговых отчислений жителей, согласно которым заработная плата в Ульяновской области в январе — сентябре 2021 года в среднем выросла на 13,6% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских одной из главных задач назвал увеличение зарплат и доходов жителей. Для роста зарплат региональные власти подписывают соответствующие соглашения с предприятиями и организациями, индивидуальными предприятиями.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Русских в числе приоритетных направлений в части формирования казны на 2022 год назвал наращиванию бюджетной базы.