Пекин, 24 ноября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Односторонние санкции США против газопровода «Северный поток — 2» — это проявление гегемонизма, нарушения основополагающих международных норм. Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 24 ноября на брифинге.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

Он заявил, что Китай выступает решительно против односторонних ограничений, против политизации коммерческих проектов.

«Подобные действия США — чистой воды гегемонизм, попирающий основополагающие нормы международного права», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США ввели санкции против участвующих в проекте «Северный поток — 2» компании Transadria и судна Marlin, а также заявили о намерении расширять такие санкции.

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