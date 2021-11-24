Китай раскритиковал США за санкции против «Северного потока — 2»
Пекин, 24 ноября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Односторонние санкции США против газопровода «Северный поток — 2» — это проявление гегемонизма, нарушения основополагающих международных норм. Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 24 ноября на брифинге.
Он заявил, что Китай выступает решительно против односторонних ограничений, против политизации коммерческих проектов.
«Подобные действия США — чистой воды гегемонизм, попирающий основополагающие нормы международного права», — подчеркнул Чжао Лицзянь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США ввели санкции против участвующих в проекте «Северный поток — 2» компании Transadria и судна Marlin, а также заявили о намерении расширять такие санкции.
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