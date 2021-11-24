Хабаровск, 24 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Снежный циклон, пришедший в Хабаровский край со стороны Приморья, затронул все районы. Осадки и сильный ветер парализовали движение на дорогах, оборвали провода, без света остались несколько поселений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Jody McIntyre Без света

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На полдень 24 ноября в Хабаровском крае без света полностью или частично оставались девять населённых пунктов в пяти районах. Это посёлки Многовершинный, Березовый, Дуки, Решающий, Быстринск, а также села Чумикан, Победа, Новокуровка и Улика-Национальное. В последние три села ремонтные бригады выехать не могут из-за того, что дороги засыпаны снегом. Решается вопрос их доставки вертолетом. При этом 24 ноября удалось подключить село имени Полины Осипенко, Владимировку и Тугур.

«Работа ведется круглосуточно и будет продолжена до полного устранения аварий», — заверили в правительстве края.

Федеральные трассы на Владивосток, Биробиджан, а также в направлении Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре по-прежнему закрыты для проезда пассажирских автобусов. Также приостановлено движение на некоторых региональных дорогах.

Обсуждается решение о введении главами Комсомольского и Солнечного районов режима ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ледяной циклон с дождём и снегом проходит не только в Приморье, но и в соседнем Хабаровском крае — в ночь на 22 ноября в районах начался снег. Первыми под удар стихии попали южные территории.