Красноярск, 24 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Прокуратура Октябрьского района города Красноярска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о травмировании ребёнка в связи с нападением собаки. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 ноября в прокуратуре Красноярского края.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

По данным ведомства, житель Красноярска обвиняется по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

По версии следствия, 20 мая 2020 года мужчина гулял с собакой во дворе многоквартирного жилого дома на улице Борисова. Пёс крупной породы был без поводка и намордника.

В какой-то момент собака побежала за проезжающим на самокате пятилетним ребёнком и сбила его. Мальчик упал и получил тяжкое телесное повреждение.

Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловчанину придётся выплатить компенсацию за нападение собаки на ребёнка.

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