Кострома, 24 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Костромской области появится пятый муниципальный округ — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Проект закона об объединении трех сельских поселений Пыщугского района и села Пыщуг направлен в Костромскую областную думу.

Указатель

В районе будет ликвидирована двухуровневая система власти (поселение и район). По информации действующего главы района Евгения Сукманова, ликвидация поселений не приведёт к заметному сокращению числа чиновников. Экономия бюджета в размере более 1 миллиона рублей произойдёт за счёт отмены выборов в представительные и исполнительные органы власти сельских поселений.

«Значительные средства тратятся на проведение выборов глав сельских поселений. Ряд из них не дорабатывают сроки, и приходится проводить довыборы. Кроме этого, мы испытываем кадровый голод — в этом году у нас не состоялись выборы одного из глав, так как на них заявился всего лишь один человек. Полагаю, преобразование в округ снимет часть этих проблем и поможет сэкономить средства» , — сказал Сукманов .

В результате муниципальной реформы жители района лишатся возможности избирать главу. Люди будут выбирать 15 депутатов муниципального округа. Они, в свою очередь, утвердят кандидатуру на пост главы из списка, предложенного конкурсной комиссией. В случае, если региональные парламентарии одобрят изменения, процесс преобразования района в округ завершится до начала 2023 года.