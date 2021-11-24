Клепиковский район, Рязанская область, 24 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Двое мужчин погибли в результате аварии в Клепиковском районе Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе ГИБДД региона.

Пресс-служба УГИБДД по Рязанской области ДТП в Клепиковском районе

По данным инспекторов, 23 ноября примерно в 14:20 35-летний житель Рязанской области на «Ладе Приора» не справился с рулевым управлением на автодороге между деревней Рябиновка и посёлком Болонь. Автомобиль столкнулся с Daewoo Nexia под управлением 23-летнего жителя Ивановской области.

На месте страшной аварии погибли водитель и 23-летний пассажир иномарки. Водителя «Лады» госпитализировали.