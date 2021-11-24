Курск, 24 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Курской области не будут вводить QR-коды в общественном транспорте, потому что регион сейчас не способен обеспечить бесперебойную работу системы. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Роман Старовойт на заседании оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

«Я в понедельник давал поручение изучить опыт использования QR-кода на транспорте. Этот опыт обобщён, по крайне мере, на сегодняшний момент. Мы изучили опыт Татарстана, изучили свои возможности. Очевидно, что в полной мере обеспечить контроль за использованием QR-кодов пассажирами общественного транспорта будет довольно сложно. В текущей ситуации на это потребуются дополнительные силы и средства. Считаю, что на сегодняшний момент использование QR-кода в общественном транспорте в Курской области нецелесообразно, поэтому пока мы принимать такое решение не будем», — заявил Старовойт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор поручил чиновникам изучить опыт других регионов РФ, в которых такие меры борьбы с коронавирусом уже предприняли. Глава региона заявил, что, если в курском транспорте придётся вводить ограничения, система должна работать без сбоев.