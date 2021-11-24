Магнитогорск, Челябинская область, 24 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Челябинской области двое полицейских из Магнитогорска заподозрены в вымогательстве взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Резкая вонь коррупции

Речь идёт о руководителе структурного подразделения в районном отделе полиции и о его подчинённом. Следователи считают, что они вымогали 1,3 млн рублей у местного жителя за не привлечение его к уголовной ответственности за незаконное собирание сведений о частной жизни.

Гражданин передал полицейским 500 тыс. рублей. А затем он обратился в следственные органы.