Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Более 88 тыс. жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут лишиться доступа к электричеству из-за долгов. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК).

ru.torange.biz Деньги за электричество

На данный момент 21,7 тыс. абонентов АО «Петербургская сбытовая компания» и 66,4 тыс. абонентов АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» имеют задолженность за электроэнергию на сумму более 5 тыс. рублей.

«Каждому из них уже направлены или будут направлены в ближайшее время уведомления на отключение ресурса. От момента получения уведомления до фактического отключения электроэнергии у неплательщиков есть ещё 30 дней на оплату задолженности», — уточнили в ПСК.

Отметим, что тех, кто в установленный срок не оплатит задолженность, ждет суд. С начала года энергетики передали в суд более 16 тыс. заявлений о вынесении судебных приказов и исковых заявлений о взыскании долгов на сумму 339,2 млн рублей.

«К гражданам, которые не погасили свой долг даже по решению суда, применяются меры принудительного взыскания долга, в числе которых списание средств с банковских карт и запрет выезда за границу», — подытожили в организации.