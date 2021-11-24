24 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Отдельные страны, вроде Литвы и Польши, могут принимать у себя и выпестовать членов белорусской оппозиции, однако пока Запад как единое целое должен проводить и политику давления, которая демонстрирует без всякого сомнения «режиму» Лукашенко, что если он не отступится, он нанесет себе огромный вред.

Александр Белов, , 11:49 — REGNUM Кризис с мигрантами в Белоруссии перерос в настоящий кризис общеевропейской безопасности. «Режим белорусского диктатора» Александра Лукашенко «насильно толкает» приезжих в Европейский союз. Кроме того, он, возможно, уже готов разместить на территории республики российские войска, которые будут «угрожать» наиболее уязвимой территории блока НАТО. Развитие событий подтолкнуло альянс даже к тому, чтобы начать консультации по статье 4 устава — то есть сделать первый шаг к задействованию коллективной безопасности. Для предотвращения эскалации конфликта Запад должен полностью изменить положение дел и с помощью убедительных угроз заставить «режим Лукашенко» пойти на снижение эскалации, пишут Хенрик Ларсен и Стен Риннинг в статье, вышедшей 23 ноября в The National Interest.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальный Минск уже очевидным образом поднял ставки. Если прежде он шел на «захват» самолета и «убийство» скрывающегося на Украине диссидента, то сейчас его действия угрожают территории Запада, в том числе они чреваты эскалацией вооруженной напряженности на границе Польши и Белоруссии. Такое положение дел вызывает озабоченность у НАТО, которому, возможно, придется решать, каким образом реагировать на «гибридную» агрессию Минска, который оснащает и даже якобы готовит мигрантов к тому, чтобы они нападали на границу. В данных условиях Запад может пойти двумя путями дипломатии.

Во-первых, очевидно, что выживание «режима Лукашенко» очевидно зависит от России, даже несмотря на то, что Минск довольно искусно противостоит стремлениям России консолидировать обе страны в одно «Союзное государство». Цена, которую запросит Россия за поддержку в этот критически важный момент, будет заключаться в более значительной военной и политической интеграции. Москва с 2015 года пыталась получить военную базу в Белоруссии на постоянной основе. Так, недавно был создан совместный центр ПВО и ПРО в Гродно, который находится рядом с уязвимым Сувалкским коридором между Польшей и странами Прибалтики.

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 13.07.2021 Kremlin.ru

В Гродно также направились российские десантники, которые должны поддержать Белоруссию в пограничном кризисе. На фоне того, что часть российских войск после крупномасштабных учений «Запад» осталась в республике, а также ввиду принятия Москвой и Минском новой совместной доктрины, появились подозрения о том, что такое развитие событий может является не чем иным, как расширением Западного военного округа России. С политической точки зрения такой шаг увенчается успехом, только если Москве удастся еще дальше втащить Минск в Союзное государство, о чём обе страны договорились уже в сентябре. Однако Лукашенко по-прежнему противостоит этому, пытаясь стравить Восток и Запад.

Во-вторых, «режим» Лукашенко, возможно, достиг болевого порога санкций. Нынешняя эскалация кризиса с Западом определенно означает, что речь уже не идет о «бизнесе как прежде», напротив, кумулятивный эффект западных санкций и изоляции оказался значительным. Таким образом, Запад может сыграть на страхах Минска того, что окно возможностей, в рамках которого можно было стравливать Запад и Восток, быстро закрывается. Необходимо дать понять белорусскому лидеру, что если он не прекратит свой курс, Запад намерен относиться к Белоруссии лишь как к «неуправляемому режиму», у которого нет иных международных возможностей, за исключением поиска помощи у России. Однако для этого необходимо, чтобы сам Запад проявил дипломатическую гибкость и политический прагматизм.

Запад должен признать тот факт, что Белоруссия превращает моральные обязательства Запада по защите беженцев в оружие. Здесь нужно принять во внимание несколько шагов. Прежде всего это поддержка обеспечения безопасности границ. Стены и заборы служат для того, чтобы минимизировать общие гуманитарные последствия специально созданного миграционного кризиса. В этом случае преграды предотвращают хищническое поведение.

Более того, Запад должен начать тотальную дипломатическую кампанию в системе ООН (то есть с верховным комиссаром по делам беженцев, Международной организацией по миграции, верховным комиссаром по правам человека), чтобы привлечь внимание общественности к рискам, которые для права беженцев и просителей убежища на защиту представляет это использование миграции в качестве оружия.

Мигранты на польской границе Gpk.gov.by

Система ООН, а не Запад или отдельные страны, должна признать, что Белоруссия ставит под сомнение достижения в области прав человека, и ответить на это санкциями. Наконец, Запад должен стимулировать дебаты о том, какими могут быть эти санкции, не для того, чтобы применять их в одностороннем порядке и вопреки системе ООН, а для того, чтобы побудить систему ООН конкретно задуматься о хищническом поведении Белоруссии и его последствиях.

Запад также должен быть готов остановить поток международных средств в Белоруссию. Международный валютный фонд (МВФ) в 2021 году предоставил Минску специальные права заимствования, связанные с восстановлением после пандемии COVID-19, на $1 млрд, которые предоставляются всем членам МВФ. Абсурдно, что МВФ готов бороться с коррупцией, но не с грубыми нарушениями прав человека. Как и в случае противостояния «режиму» Николаса Мадуро в Венесуэле, Вашингтону придется в основном оказывать давление на МВФ, чтобы он отказался от финансирования из Белоруссии, но и другие западные страны должны быть готовы однозначно поддержать Соединенные Штаты и в этом вопросе.

Наконец, Запад должен заявить о своей готовности рассмотреть окончательную угрозу, а именно лишить своего международного признания «режим» Лукашенко. Такой шаг лишит Белоруссию значительных политических и экономических выгод и, что критически важно, ослабит аргумент президента Лукашенко о том, что он является высшим гарантом независимости республики в отношениях как с Западом, так и с Россией.

Фактически позиция Запада будет состоять в том, что он готов отдать Белоруссию в руки России, пока Лукашенко остается президентом. Вероятно, Лукашенко будет стремиться сдержать такой шаг, угрожая военной нестабильностью в Прибалтике (с помощью России), но страны НАТО должны упредить это, продемонстрировав свою готовность и дальше наращивать свои усилия по коллективной обороне в регионе.

Американские и польские солдаты. Польша Eurocom.mil

В общем, еще слишком рано рассматривать возможность проведения прямых переговоров с Минском. Напротив, пора подвести черту и сообщить Минску, что его выбор эскалации кризиса будет встречен большей степенью дипломатического, политического и экономического наказания, однако нужно пообещать, что такое давление будет оставлено, если Минск прекратит превращать мигрантов в оружие.

Запад может робко надеяться на то, что после ухода Лукашенко Белоруссия будет проводить менее воинственный курс и станет более чуткой по отношению к собственному населению, возможно, даже отчасти демократичной. Однако Запад не должен примешивать эти большие надежды к своей политике принуждения Минска в нынешнем кризисе, поскольку при таком положении дел с Лукашенко непримиримость остается последней надеждой. Отдельные страны, вроде Литвы и Польши, могут принимать у себя и выпестовать членов белорусской оппозиции, однако пока Запад как единое целое должен проводить и политику давления, которая демонстрирует без всякого сомнения «режиму» Лукашенко, что если он не отступится, он нанесет себе огромный вред.