Кунгур, Пермский край, 24 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В городе Кунгуре Пермского края суд вынес приговор в отношении 50-летнего горожанина, который признан виновным в организации приготовления к умышленному причинению смерти предпринимателю по найму. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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Установлено, что мужчина нанял киллера, чтобы убить 66-летнего бизнесмена из-за сложившихся с коммерсантом неприязненных отношений. При передаче 800 тысяч рублей наемнику заказчик преступления был задержан.

Злоумышленника приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.