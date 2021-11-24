Ставрополь, 24 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки были сняты с учета 696 человек, выздоровевших от COVID-19. Это самый высокий показатель числа справившихся с болезнью и выписанных в течение одних суток с начала пандемии коронавируса. Такие данные приводит 24 ноября глава субъекта РФ Владимир Владимиров.

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Тем не менее в крае продолжают лечение от опасной инфекции около 21 тыс. жителей Ставрополья. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, регион входит в число субъектов России, в которых резко выросло число тяжелых пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки были поставлены диагнозы еще 527 пациентам, общее число носителей коронавируса выросло до 109 837 человек. Выздоровели из них 83 583 человека. Не удалось спасти 4994 жителя региона, из них 38 — скончались за последние сутки.