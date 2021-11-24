Ярославль, 24 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Жители Ярославля высказались против уменьшения территории Павловской рощи для нужд «Ярославльводоканала». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Павловская роща

Мэрия города проводила общественные обсуждения предлагаемых изменений. Часть рощи площадью около 15 тыс квадратных метров планировалось огородить забором, создав таким образом санитарную зону для водозабора Северной водопроводной станции.

Всего на обсуждение поступило 203 опросных листа. 21 лист признан недействительным. Из действительных листов 21 человек высказался «за» и 161 «против». Таким образом ярославцы высказали своё несогласие с уменьшением общедоступного пространства Павловской рощи.

Напомним, создать санитарную зону в роще потребовал Роспотребнадзор. Это требование было поддержано судом.