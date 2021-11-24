Вашингтон, 24 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена решила исключить ныне несуществующую колумбийскую партизанскую группировку Революционных вооружённых сил Колумбии (FARC) из списка террористических организаций. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источник в американских законодательных органах.

Zocalo.com.mx Повстанцы FARC

Отмечается, что Конгресс США уже получил соответствующее уведомление со стороны администрации президента.

Источник агентства в Конгрессе пояснил, что уведомление было получено 23 ноября, за день до пятой годовщины подписания мирного соглашения между ныне несуществующей партизанской группировкой и администрацией тогдашнего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.