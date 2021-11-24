Кабанский район, Бурятия, 24 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Бурятии устанавливают причину смертельного пожара, произошедшего в ночь на 24 ноября в посёлке Селенгинск Кабанского района. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Агентство ГО и ЧС Бурятии Пожар в Бурятии

К моменту прибытия пожарных горела пристроенная к дому котельная, пламя перешло на основные конструкции жилого строения.

«В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы на полу в комнате был обнаружен мужчина без признаков жизни», — отметили в ведомстве.

В результате возгорания были повреждены крыши дома и котельной. Кроме того, внутри строения выгорели несколько помещений.

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