Красноярск, 24 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 710 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 148 381. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

(сс) LenaPear Стела на въезде в город Минусинск

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Минусинск и Иланский район.

Из 710 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 177 (темп прироста 0,4%), в Минусинске — 35 (0,5%), в Ачинске — 31 (0,4%), в Норильске — 31 (0,4%), в Лесосибирске — 31 (1,0%), в Канске — 27 (0,5%), в Дивногорске — 22 (0,7%), в Енисейске — 18 (0,9%), в Сосновоборске — 16 (0,6%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Иланском — 27 (2,0%), Курагинском — 26 (0,9%), Назаровском — 21 (2,0%), Кежемском — 18 (0,9%), Рыбинском — 17 (0,8%) и Енисейском — 16 (0,9%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4417 человек, снято с наблюдения — 4268. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 55 704 (+149) человек.

За последние сутки в регионе проведено 12 255 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 220 010.

Как сообщало ИА REGNUM, жители города Минусинска (население — около 70 тысяч человек) Красноярского края записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить QR-коды.