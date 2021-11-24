Новосибирск, 24 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Новосибирске в преддверии проведения Чемпионата мира по волейболу в 2022 году и Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд в 2023 году создана туристическая полиция. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Отмечается, что в специализированный взвод на базе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции вошли сотрудники полка ППС и других подразделений органов внутренних дел. Претенденты были отобраны специальной комиссией после прохождения тестирования и испытаний по физической и огневой подготовке.

Сотрудники нового подразделения пройдут обучение, включающее в том числе курсы психологии, иностранных языков и языка жестов.