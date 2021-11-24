Москва, 24 ноября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Российский рынок акций стал более волатильным вследствие усиления политической напряжённости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал ситуацию с падением индексов Московской биржи.

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«Рынок акций традиционно остро реагирует на такое информационное противостояние. Поэтому снижение индекса Московской биржи на 4% стало закономерным, — сказал Ковригин. — Как правило, после такого эмоционального падения рынок восстанавливается, что и происходит сегодня. Сейчас о каком-то явном тренде индексов вниз говорить не приходится. Российские ценные бумаги стоит держать в портфеле. Тем более, многие из них (особенно «металлурги») дают очень неплохую дивидендную доходность — 10 и больше процентов в год от стоимости акций. Многие рассчитывают на уже ставшее традиционным предновогоднее ралли российского фондового рынка (рост его индексов). В этом году оно, видимо, будет смазано. Но ситуация должна нормализоваться довольно быстро».

Главное, как подчеркнул Ковригин, инвесторам стоит помнить о необходимости диверсификации портфеля по типам активов и странам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября на торговой сессии значение индекса Московской фондовой биржи впервые с августа опустилось до 3894,72 пункта.