Чебоксары, 24 ноября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В «идее контроля» использования QR-кодов о вакцинации есть «дырявая» технология. В обычном браузере нет блокировки фишинговых сайтов, поэтому можно сгенерировать «любое количество» кодов. И их даже может сделать замглавы экономического комитета Госсовета, председатель правления ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики» Владимир Лидерман («Единая Россия»). О чём парламентарий написал на своей странице в «Фейсбуке».

Facebook.com Скриншот со страницы депутата в «Фейсбуке»

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Депутат разместил пост по итогам обсуждения федерального законопроекта о введении QR-кодов в комитете Госсовета. Он обратил внимание на систему контроля QR-кодов, напомнив, что данный код содержит ссылку с результатами запроса на портал госуслуг и при этом «в качестве инструмента используется обычный браузер».

«99,9% контролёров не контролируют url, по которому открывается эта страница. Да он и не показывается в браузере на мобильных устройствах», — поясняет Владимир Лидерман.

Как программист он заверил, что «даже я смогу сделать сайт, похожий на госуслуги, на который я смогу сгенерить ссылку qr-код».

«Косяк в том, что в качестве средства контроля мы используем обычные камеру и браузер, а не специализированное приложение, которое блокировало бы фишинг. И qr-код не содержит ЭЦП, которую я мог бы проверить. Поэтому это пока «дырявая» технология», — высказал мнение депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября состоится второй этап четвёртой сессии Госсовета Чувашии. В числе вопросов планируется обсудить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Он предусматривает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, кафе и торговые объекты с предъявлением QR-кода о прививке от ковида, либо документа о перенесённом заболевании или медицинском отводе от вакцинации с документом, удостоверяющим личность.

Отмети, что данный законопроект передан Госдумой на рассмотрение и обсуждение в регионы.