Токио, 24 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Военнослужащие наземных сил самообороны Японии потеряли связь с разведывательным беспилотным летательным аппаратом ScanEagle. Как сообщает министерство бороны страны, инцидент произошёл вечером 23 ноября в ходе учений у юго-западной префектуры Кагосима, передаёт телеканал NHK.

Беспилотник

Контакт с беспилотником был потерян в районе острова Танэгасима на юго-западе страны. В оборонном ведомстве полагают, что летательный аппарат мог упасть в море. Военные уже начали обыскивать вероятный район исчезновения дрона с использованием кораблей морских сил самообороны страны.

Добавим, что Наземные силы самообороны Японии начали полномасштабное применение беспилотных летательных аппаратов в 2019 году. Также сообщается, что ScanEagle стоит более 2 миллионов долларов. Его длина составляет почти 1,4 метра, а вес — более 13 килограммов