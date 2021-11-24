Баку, 24 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провёл встречу с членами прибывшей в Баку из Турции делегацией оборонно-промышленной компании Aselsan во главе с генеральным директором Халуком Гёргюном.

Mod.gov.az Вооружённые Силы Азербайджана и Турции

«На встрече обсудили новые способы и методы ведения боевых операций в современных условиях, а также совместные проекты, реализуемые двумя братскими странами с целью дальнейшего укрепления технического оснащения наших войск», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Гасанов в ходе встрече отметил высокое качество вооружения, которое поставляла Азербайджану компания во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Министр также подчеркнул, что азербайджано-турецкие отношения продолжают развиваться.

Стоит отметить, что в 2020 году экспорт вооружений из Турции в Азербайджан, по данным Совета экспортёров Турции, в сравнении с 2019 годом вырос почти на 200%.