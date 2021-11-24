Москва, 24 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Российские миротворцы с 23 ноября 2020 года разминировали в Нагорном Карабахе более 2,3 тыс. га земли и около 2 тыс. зданий, сообщили в Минобороны России.

Mil.ru Разминирование

«Всего с 23 ноября 2020 года подразделениями гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента было отчищено от взрывоопасных предметов более 2300 га территории», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что российские миротворцы разминировали 683 км дорог, около 2 тыс. зданий и обезвредили более 26 тыс. боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась осенью 2020 года. Бои в этом регионе продолжались с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. При посредничестве России Азербайджан и Армения обязались полностью прекратить военные действия, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку были преданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в регион введены российские миротворцы.