Москва, , 11:03 — REGNUM Американцам предстоит столкнуться с новейшим российским вооружением, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Алексей Журавлёв Rodina.ru

"Американцы отрабатывают сценарии времен «холодной войны». В нынешних реалиях им предстоит столкнуться с новейшим российским гиперзвуковым оружием, новейшими и уже зарекомендовавшими себя системами противоракетной обороны», — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2021 года стратегические бомбардировщики военно-воздушных сил (ВВС) США отработали возможный ядерный удар по России, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. За месяц ВВС США совершили около 30 вылетов к российским границам, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, отметили в российском министерстве.

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