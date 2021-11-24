Пермь, 24 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Перми полиция проводит проверку по факту прогулки воспитанника детского сада без обуви при минусовой температуре воздуха. Об этом сообщает портал 59.RU.

Людмила Миг Детский сад

Заявление в правоохранительные органы подала мать ребенка. Инцидент произошел 11 ноября. По словам женщины, ее трехлетнего сына вывели на прогулку без обуви, в одних колготках. В таком виде мать застала мальчика, когда пришла вечером забирать домой.

«Я подошла к сыну, взяла его на руки и обратилась к воспитательнице <…>. На мой вопрос, почему мой ребенок находится на улице без обуви, воспитатель ответить не смогла», — сказала пермячка.

После того, как женщина обратилась в полицию, воспитатель уволилась. Однако этот результат не удовлетворил мать мальчика. Она считает, что ответ за случившееся должна держать и заведующая, которая внезапно организовала дополнительную группу, не найдя для нее постоянных сотрудников, и не проследила за тем, чтобы там была качественно выстроена работа.

По факту ЧП в детском саду проверку проводят и специалисты муниципального департамента образования.