Варшава, , 11:02 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об установлении 27 декабря Национальным днем победоносного Великопольского восстания. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Праздник посвящен памяти восстания поляков на западе страны в 1918—1919 годах против немцев, оккупировавших эти территории. Великопольское восстание вспыхнуло 27 декабря 1918 года в Познани. Оно завершилось победой польских повстанцев 16 февраля 1919 года.

Во время церемонии подписания закона, организованной в Познани, президент Анджей Дуда заявил следующее: «Это акт, может быть, будет сказано слишком высокопарно, своего рода исторической справедливости в отношении Великопольского восстания».