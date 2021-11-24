Москва, 24 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Учебно-тренировочные полеты над Черным морем и отработку нанесения бомбовых ударов по кораблям условного противника провели экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО). Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) ВМФ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-30СМ

Уточняется, что во время маневров истребители отработали отражение нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесение ответного авиационного удара по кораблям условного противника во взаимодействии с силами ЧФ.

Также указывается, что в учениях были задействованы истребители, которые дислоцированы в Краснодарском крае.

При этом отмечается, что в учения участвовали 10 экипажей боевых самолётов, патрульный корабль «Василий Быков», а также малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск».

"Особенностью данного этапа учебно-тренировочных полетов является отработка экипажами истребителей слаженности совместных действий при нанесении удара по надводным целям противника», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Чечне прошли масштабные учения, в которых приняли участие силовые ведомства региона.