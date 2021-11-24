Уфа, 24 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Аллею медицинской доблести, в честь скончавшихся от COVID-9 медиков, решили создать в Уфе. Такое решение было принято 24 ноября на заседании городского совета.

Медики

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Сообщается, что ранее главврач республиканской клинической больницы им. Куватова Шамиль Булатов обратился к депутатам с ходатайством о создании такой аллеи на территории этого медучреждения.

Отмечается, что протяженность аллеи составляет 200 метров, она будет посвящена медикам, которые скончались от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 8 ноября в Башкирии от COVID-19 скончались 33 врача.