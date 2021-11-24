Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге женщина вместе с лифтом упала в шахту торгового центра «Континент» и провела там всю ночь. Прокуратура Фрунзенского района проводит проверку. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пресс-служба прокуратуры СПб. Лифт, в котором упала петербурженка

Несчастный случай произошел вечером 23 ноября в торговом центре «Континент» на Бухарестской улице, 30. 25-летняя посетительница зашла в лифт на четвёртом этаже ТЦ и смогла из него выбраться лишь на утро следующего дня. По предварительным данным, лифт упал на первый этаж, но это обнаружили лишь утром 24 ноября.

«Прокуратура Фрунзенского района проводит проверку, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению федерального законодательства, в том числе при эксплуатации лифтового оборудования», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В настоящий момент пострадавшая девушка находится в больнице. Как стало известно ИА REGNUM, врачи диагностировали у нее сочетанную кататравму, закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ), закрытый перелом костей таза и многочисленные ссадины.