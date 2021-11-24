Магнитогорск, Челябинская область, , 10:59 — REGNUM В Челябинской области бывший руководитель Правобережного отдела судебных приставов Магнитогорска подозревается в получении взятки. Об этом сообщает 24 ноября региональное управление СКР.

Коррупция

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Следователи считают, что в 2015—2016 годах он получил более 400 тыс. рублей. Деньги якобы дал местный житель за общее покровительство при реализации арестованного имущества.

Это преступление обнаружили сотрудники ФСБ. Решается вопрос об избрании экс-начальнику меры пресечения и предъявлении обвинения.