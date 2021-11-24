Столица ЕАО может остаться без топлива и продуктов питания из-за снегопада
Биробиджан, 24 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Еврейской автономии поставлена цель восстановить движение автотранспорта, чтобы не допустить сбоев доставки в регион продуктов питания и топлива в Биробиджан. Об этом заявил глава региона Ростислав Гольдштейн. Ситуацию в Еврейской АО после снегопада он охарактеризовал на своей странице в Instagram 24 ноября.
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В списке оперативно решенных проблем он назвал доставку резервного генератора для котельной села Бабстово. Продолжается работа по восстановлению электроснабжения трёх населённых пунктов региона и расчистка участка федеральной трассы Чита — Хабаровск.
Ситуацию в Биробиджане губернатор назвал крайне сложной. В городе по-прежнему не ходит общественный транспорт. К работам по расчистке снега подключаются сами горожане. По информации РИА «Бира», волонтеры и добровольцы освободили от снежного плена городской роддом и коронавирусный госпиталь.
Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон оказался на грани срыва в селе Биджан Ленинского района ЕАО. Жители населённого пункта жалуются, что в их домах уже остывают батареи, а дорога ещё не расчищена от снега. Село с населением 1,6 тыс. человек отрезано снегопадом от районного центра. Уголь в местной котельной привозной, поэтому его экономят.