Новороссийск, Краснодарский край, 24 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Новороссийска отстранён от должности из-за затянувшихся ремонтных работ. Об этом мэр Новороссийска Игорь Дяченко написал в instagram 24 ноября.

Труба

«По моему поручению отстранен от должности директор МУП «Водоканал» Любушкин Сергей Александрович. Такое решение принял сегодня на утреннем отчете дежурного в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей руководством «Водоканала», — уточнил Дяченко.

Он добавил, что причиной отстранения стал затянувшийся ремонт трубопровода, из-за чего жители нескольких улиц — всего 21,6 тыс. человек — больше суток оставались без воды.

«Считаю недопустимым подобное отношение к своим обязательствам и к людям, которые не должны страдать от нерасторопности и некомпетентности должностных лиц. Временно исполнять обязанности директора МУП «Водоканал» с сегодняшнего дня будет Софронова Эльвира Михайловна — заместитель директора по правовым вопросам и работе с абонентами», — написал Дяченко.

https://www.instagram.com/p/CWpkv9VM-IB/

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Ульяновске из-за аварии на водоводе без воды остались более тысячи жителей. Аварию оперативно устранили.