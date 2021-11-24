Архангельск, , 10:56 — REGNUM В Архангельске по подозрению в покушении на убийство задержана 19-летняя девушка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В наручниках (сс) KlausHausmann

По данным ведомства, 23 ноября она нанесла своей подруге множественные удары топором, после чего вызвала скорую медицинскую помощь.

Задержанная объяснила свой поступок желанием вернуть долг. Убивать приятельницу, по ее словам, она не хотела.

«Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Следкоме.

Как сообщало ИА REGNUM, жертву преступления с отрубленным пальцем обнаружила случайная прохожая.