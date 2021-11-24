Москва, 24 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Москве по программе реновации подобраны ещё четыре новые стартовые площадки для строительства жилья, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реновация

Стартовые площадки для переселения жителей из старых пятиэтажек расположены на северо-востоке столицы в районе Алексеевский. Строительство новых домов на этих площадках позволит переселить более 2,5 тыс. человек.

Всего сносу по реновации в районе Алексеевский подлежат 17 старых жилых домов, в них проживают 2,8 тыс. человек. В этом районе до 2024 года запланировано расселение трех домов, в 2025—2028 гг. — еще 14 пятиэтажек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Западном АО для строительства домов по реновации подобраны 54 стартовые площадки

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