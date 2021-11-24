Москва, 24 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее сроки получения компенсаций для жителей Крайнего Севера за проезд и провоз багажа. Об этом 24 ноября сообщает сайт правительства России.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

Не использованные в 2020—2021 годах компенсации жители Крайнего Севера могут получить в 2022 году. В правительстве пояснили, что выплаты не предоставляются, если получатель не обратился за ними в срок. Однако в 2020 и 2021 году большинство поездок пришлось отложить из-за распространения коронавирусной инфекции, поэтому приняли решение продлить период получения выплат.

Компенсацию могут получить жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, а также их несовершеннолетние дети. Им раз в два года возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно.